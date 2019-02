FOTO V Košickom kraji sa to hemží kaskadérmi za volantom: Nad jedno promile nafúkalo... to je teda číslo!

Z kurióznych nehôd, ku ktorým došlo v Košickom kraji, zostáva rozum stáť. Ako poznamenala polícia, "našťastie si to odniesli veci, všetci prežili."

Alkohol a nepozornosť - smrtiaca kombinácia

"Auto v telefónnom stĺpe... vodič v zákrute nezvládol riadenie a prešiel do protismeru. Prečo? Nafúkal 1,56 promile alkoholu," uvádza polícia jeden z mnohých prípadov, kde rolu zohral alkohol. Vypil si aj vodič, ktorý so svojím autom narazil do stromu. Nafúkal až 2,67 promile.

"Vozidlo v stĺpe verejného osvetlenia... pri predchádzaní iného vozidla dostalo šmyk, narazilo do stĺpu, po nespevnenej časti vozovky pokračovalo ďalej a narazilo do dopravnej značky a druhého stĺpu. Dôvod? Neprispôsobenie jazdy povahe a stavu vozovky a najmä svojim vodičským zručnostiam," upozorňuje polícia ďalej v príspevku na šoférov, ktorí podceňujú svoje schopnosti.

Ako ďalej dodávajú zástupcovia zákona, tí, čo nafúkali, vyviazli s ľahkými zraneniami a s obvinením z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Všetko však mohlo skončiť omnoho horšie.

Štatistiky sú totiž na zaplakanie. V minulom roku podľa polície v Košickom kraji nafúkalo nad jedno promile 672 vodičov. V januári tohto roku 41. "Februárovú štatistiku títo kaskadéri určite nevylepšia. Jazdite bezpečne a za volant sadajte triezvi a oddýchnutí!" dodali polícia na záver.

