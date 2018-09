VIDEO Dráma na palube: Fatálna chyba posádky, cestujúcich boleli uši a krvácali z nosa

BOMBAJ – Lietadlo indickej spoločnosti Jet Airways so 166 pasažiermi a piatimi členmi posádky na palube sa muselo krátko po štarte vrátiť na letisko v Bombaji z dôvodu poklesu tlaku v kabíne. Tridsiati cestujúci potrebovali lekárske ošetrenie. Sťažovali sa na bolesti uší a krvácanie z nosa. Incident sa stal vo štvrtok 20. septembra.

Tamojšie úrady informovali, že k poruche došlo počas stúpania stroja, keď sa nachádzal vo výške 3350 metrov. Boeing 737 sa tak musel otočiť a vrátiť sa naspäť na letisko v Bombaji.

Boeing 737 sa musel vrátiť na letisko v Bombaji. Zdroj: TASR/AP ​

Let číslo 9W697 so 166 pasažiermi a piatimi členmi posádky na palube smeroval do mesta Džajpur, populárnej turistickej oblasti zhruba 300 kilometrov juhovýchodne od hlavného mesta Naí Dillí. Podľa informácii leteckej spoločnosti museli po pristátí ošetriť 30 cestujúcich.

V stanovisku aerolínií sa píše, že príčinou poruchy bol pokles tlaku v kabíne lietadla. Na zverejnených videách je zachytené, ako pasažierom rozdali kyslíkové masky.

Zdroj: YouTube/The Quint

Spravodajská stanica BBC uviedla, že Lalit Gupta z indického generálneho riaditeľstva pre civilné letectvo (DGCA) informoval, že posádka lietadla zabudla aktivovať kontrolu tlaku v kabíne stroja. Spoločnosť Jet Airways uviedla, že pilotov stiahli z letového rozpisu a čaká ich vyšetrovanie.