Detaily brutálnej smrti Márie (†40): FOTO Na vraždiaceho Ľudovíta sa mal pozerať ich jediný syn

Tragédia sa stala okolo polnoci zo štvrtka na piatok. Mŕtve telo Márie našli v byte v obci Trhová Hradská. Záchranárov mal privolať syn. Manželia mali vraj dlhodobé problémy a podľa susedov Mária chcela Ľudovíta opustiť.

Podľa informácií denníka Plus Jeden Deň Ľudovít bol vraj agresívny a Máriu mal niekoľkokrát fyzicky napadnúť. "Okrem práce na benzínke chodila upratovať do dvoch domov, aby si privyrobila. V jednom z nich ju mal vyhľadať, dokopať a zbiť. Bol strašne žiarlivý," povedala pre portál Oľga, Máriina kolegyňa z benzínky. Mária už mala mať vyhliadnutý byt, v ktorom chcela bývať aj so svojím synom. Práve on mal byť svedkom brutálnej vraždy svojej mamy.

Zdroj: FB/M.K.

"Chlapec bol pri tom, ako otec bodal mamu. Stál pri nich ako obarený a nebol schopný nič urobiť. Otec mu po svojom besnení vraj ešte povedal, aby nevolal záchranku, že zomrie tu," hovorí Oľga. Polícia Ľudovíta obvinila z obzvlášť závažného zločinu vraždy spáchaného na blízkej osobe, za čo mu hrozí trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov, prípadne doživotie.