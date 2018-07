Slota je vinný: Bývalého šéfa SNS potrestali za hriechy z minulosti

K ročnej podmienke za spanilú jazdu mu však teraz sudca pridal ešte ďalších 12 mesiacov, za kauzu s neplnoletými dievčatami. „Samosudca Okresného súdu Žilina mu uložil súhrnný trest odňatia slobody vo výmere dva roky s podmienečným odkladom na tri roky, ako aj trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá akéhokoľvek druhu na šesť rokov. Zároveň boli zrušené tresty za predchádzajúce dve odsúdenia za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a prečin podplácania. Trestný rozkaz nie je zatiaľ právoplatný,“ informoval prokurátor a hovorca Krajskej prokuratúry Žilina Milan Cisarik.

Sexuálne narážky a znásilnenie

Niekdajší predseda národniarov sa podľa prokurátora v rokoch 2014 a 2015 opakovane stretával s mladistvými dievčatami v reštauráciách a nočných podnikoch. „V ich prítomnosti konzumoval alkohol, platil im alkohol a mal pred nimi sexuálne narážky,“ dodal Cisarik. Na prípad prvý upozornil denník Nový Čas na jeseň 2015. Žilinská polícia prijala 20. novembra 2015 trestné oznámenie na Jána Slotu za údajné znásilnenie. Poslanec všetky obvinenia poprel.

Zdroj: TASR/Pavol Ďurčo

Podľa Nového Času trestné oznámenie podali dve dievčatá vo veku 15 a 16 rokov. Jedna z nich tvrdila, že ju Slota najprv opil a dal aj nejakú tabletku. Udalosť sa údajne stala 17. septembra 2015 v centre Žiliny. Polícia v súvislosti s prípadom urobila v Slotovom dome raziu. Bývalý predseda národniarov pre Nový Čas povedal, že za celou záležitosťou je krádež 800 eur, ktoré mu vraj zmizli z peňaženky v jednej krčme, pričom za zlodejku označil jedno z dievčat.

Zdroj: Foto: zilina-gallery.sk

Šoférovanie pod vplyvom

Zrušenie trestov za predchádzajúce dve odsúdenia, za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a prečin podplácania, súvisí s dopravnou nehodou, ktorú Slota spôsobil 18. januára 2016. Pri obci Porúbka v Žilinskom okrese narazil na Porsche Cayenne do pred ním idúceho Audi A6 a to po náraze narazilo do Suzuki SX4. Vodiča Audi po nehode ošetrili. Špecializovaný trestný súd ho vtedy uznal vinným z podplácania a Slota dostal podmienku.

Ján Slota dychovú aj krvnú skúšku na alkohol odmietol, 56-ročnému šoférovi Audi ani 39-ročnému vodičovi Suzuki alkohol nezistili. Na základe vyjadrenia lekára nemohol byť Slota po nehode umiestnený do policajnej cely, lekár tiež rozhodol o jeho nutnej hospitalizácii. Vlani vo februári Krajský súd v Žiline odsúdil Jána Slotu na štyri mesiace väzenia s podmienečným odkladom na 24 mesiacov, zároveň mu na šesť rokov zakázal viesť motorové vozidlo.