Slávna blondínka tesne pred PÔRODOM: Nezmestí sa už ani do TENISIEK?!

LOS ANGELES - Koncom minulého roka sa prevalilo, že bývalá hviezda tínedžerských filmov Hilary Duff (36) čaká svoje 4. dieťa. A podľa aktuálnych záberov je pôrod doslova na spadnutie. Bruško má už naozaj veľké... A na objeme zjavne neberajú aj jej nohy. Svojim opuchnutým chodidlám preto dopriala chvíľu voľnosti a do ulíc Los Angeles sa vydala naboso!

Herečka Hilary Duff sa už čoskoro stane štvornásobnou mamičkou. K synovi Lucovi (11), ktorého má s exmanželom, a dcéram Mae (5) a Banks (2), ktoré má s aktuálnym manželom Matthewom Komom, pribudne ďalšie dieťa. A podľa veľkosti bruška sa zdá, že pôrod je doslova otázkou najbližších týždňov.

Plavovlásku sa v týchto dňoch podarilo nafotiť americkým paparazzom, ako berie svoju 5-ročnú dcérku na hodinu klavíra. Z bytu vybehla oblečená pohodlne, v ružových teplákoch a čiernom jednoduchom tričku... Jeden detail však doslova bil do očí. Na nohách totiž nemala žiadne topánky. Do auta nastúpila naboso.

Zdá sa teda, že aj ju trápi bežný problém väčšiny budúcich mamičiek. A tak, ako sa jej zväčšuje bruško, na objeme naberajú aj jej nohy. Chodidlá totiž po celom dni často opúchajú. No a hviezda tínedžerských filmov ich zjavne nechcela navliekať do tenisiek, kým to naozaj nebolo potrebné. Veď pozrite sami!

