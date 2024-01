Roooobert oslavuje 60-ku: Krásne vyznanie mladej Geissenky... Si môj hrdina!

Robert Geiss oslavuje 60-ku. (Zdroj: Ján Zemiar)

Úspešný podnikateľ Robert Geiss so svojou rodinou je už takmer 13 rokov hviezdou televíznych obrazoviek. V roku 2011 sa rozhodol vpustiť kamery do svojho života a odvtedy sa s divákmi delí o momenty plné luxusu. Poriadne veľkolepá bola aj jeho narodeninová oslava, ktorá sa konala cez víkend. No až dnes hlava rodiny oficiálne oslávila 60. narodeniny.

A pri tejto príležitosti mu dcéra Davina napísala krásne vyznanie. „Papiiii, prišiel čas, je tu 6-ka. Ale musím uznať, že ti pristane a nič ti neurobila. Nezáleží na tom, či máš 30 alebo 60 rokov. Je to len číslo a všetci vieme, že vo svojom vnútri si stále veľmi mladí. No, čo už, poďme k veci - prajem ti všetko najlepšie k 59B (60-ke). Všetko len to najlepšie a najúžasnejšie k narodeninám,“ napísala.

„Si hrdina môjho života, najlepší otec, akého som si mohla priať a človek, ku ktorému najviac vzhliadam. Ďakujem ti, že si a ďakujem ti, drahý Bože, že ťa môžem volať ocko. Si taký úžasný človek pre nás, aj pre svojich priateľov. Všetci ťa veľmi ľúbia, a to sa nikdy nezmení, aj keď tvoj vek začína na 6-ku. Milujem ťa a navždy to tak bude. Zostaň fit a zdravý, taký aký si, to je to, na čom záleží najviac. Ľúbim ťa a všetko najlepšie k narodeninám, ocko,“ dodala Davina a pridala aj fotky svojich rodičov z mladosti.