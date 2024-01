OBROVSKÁ HANBA známej speváčky (57): Ožratá vyvádzala v lietadle! Noc strávila v cele

Samantha Fox (Zdroj: profimedia.sk)

Ako informuje The Sun, slávna blondínka si na palube lietadla, ktoré smerovalo do Mníchova, vyrobila hanbu. V čase, keď sa stroj chystal k odletu, sa hviezdna speváčka dostala do potýčky s iným cestujúcim.

Samanthu kvôli podozreniam z opitosti zatkla polícia a ostatní cestujúci boli požiadaní, aby vystúpil a strávili noc na hoteli. Fox skončila v cele a bola prepustená na kauciu ďalší deň. Na margo tohto škandálu uviedla, že sa veľmi hlboko ospravedlňuje za komplikácie a že bude s políciou spolupracovať pri vyšetrovaní tohto incidentu.

Umelkyňa prežíva náročné chvíle. V marci minulého roka totiž prišla o milovanú sestru, s ktorou si boli veľmi blízke.