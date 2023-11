Slávna blondínka na červenom koberci žiarila: Priesvitné šaty NIČ nezakryli!

Jessica Simpson (Zdroj: SITA)

NEW YORK - Provokatívna, avšak nie vulgárna! Herečka a speváčka Jessica Simpson (43) nie je v šoubiznise žiadnym nováčikom. Veľmi dobre vie, čo jej pristane a ako má zaujať bulvárne médiá. Potvrdila to aj v uplynulých dňoch, keď zavítala na odovzdávanie cien The Footwear News Achievement Awards.