Sexi herečka sa ukázala v PLAVKÁCH: Má 50, ale... Telo stále ako zo Sports Illustrated!

Molly Sims (Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - Americká herečka a modelka Molly Sims (50) je roky vnímaná ako sexbomba. Okrem filmových úloh má na svojom konte aj niekoľko tituliek svetoznámych magazínov. Pózovala aj pre slávne plavkové číslo Sports Illustrated. A hoci odvtedy uplynulo už veľa rokov, na jej krivkách to nevidno. Ukázala sa v plavkách a vyzerá stále božsky!

Molly Sims pre prestížne plavkové čísla magazínu Sports Illustrated pózovala hneď niekoľko rokov po sebe. Konkrétne to bolo v rokoch 2000, 2001, 2002, 2004 a 2006. A hoci odvtedy uplynulo už 17 rokov a blond kráska pred polrokom oslávila 50. narodeniny, pri pohľade na ňu by to tipoval len málokto.

Modelku a herečku v týchto dňoch nafotili paparazzi na dovolenke v Mexiku, ktorú si užívala v spoločnosti svojho manžela Scotta Stubera. A zábery dokazujú, že blondínka by zahviezdila na obálke spomínaného magazínu pokojne aj teraz. Molly sa totiž dodnes pýši vypracovaným telom, ktoré by jej mohli závidieť aj o polovicu mladšie ženy. Veď pozrite sami!

(Zdroj: Profimedia)