Milostný život Ronalda je PEKNÁ DIVOČINA: Milenky striedal ako kopačky a... Šuškandy, že je GAY!

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Ronaldo je skrátka pojem! Poznajú ho muži, ženy, mladšia generácia a jeho meno je dobre známe aj tým skôr narodeným. Už dnes večer sa spoločne s tímom Portugalska postavia proti slovenskej futbalovej reprezentácii a niet pochýb, že dianie na Tehelnom poli bude dosť sledovanou udalosťou.

V priebehu rokov je poriadne sledovaný aj milostný život tohto mimoriadne úspešného športovca. Už zhruba sedem rokov je v pevnom zväzku s Georginou Rodriguez. Pred tým mal vzťah s ruskou modelkou Irinou Shayk. Avšak portál whodatedwho.com uvádza, že v minulosti mal mať futbalista pomer alebo románik s viac ako tridsiatimi ženami.

Spomedzi nich možno ešte spomenúť brazílsku modelku Jordanu Jardel, portugalské krásky Karinu Ferro či Meche Romero, ktoré sa tiež venujú modelingu, ale aj príležitostnú herečku Dianu Chavez, ktorá si zahrala napríklad v Kriminálke Miami.

Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez (Zdroj: SITA)

Niektoré zo žien, ktorým sa podarilo dostať slávnemu futbalistovi do postele, z toho chceli potom vyťažiť maximum a užiť si svojich päť minút slávy. Pre médiá potom otvorene a kvetnato opisovali, aký je v posteli. „Väčšina žien má rada dobre vybavených mužov. Na neho je skôr smiešny pohľad. Hovorila som si, nech to mám čo najskôr za sebou a bála som sa, ako dlho to bude trvať. Bolo to krátke,” uviedla napríklad modelka Jasmine Lennard. Perzská kráska Niki Ghazian si pre zmenu sex s ním pochvaľovala.

Popri týchto pikantných odhaleniach musel Ronaldo čeliť aj viacerým šokujúcim obvineniam. Americká modelka Kathryn Mayorg ho napríklad obvinila zo znásilnenia. Súd jej obvinenie zamietol a športovec požadoval odškodné vo výške 626-tisíc amerických dolárov. „Ak ľudia spochybňujú vašu česť, veľmi to bolí. Ťažko sa mi o tom rozpráva, ale som rád, že sa dokázala moja nevina,” uviedol vtedy na margo závažných obvinení.

Pomerne šokujúce boli aj správy, ktoré sa v médiách objavili v roku 2020. Ukrajinský podnikateľ a majiteľ zoznamky Peter Listerman tvrdil, že práve on zoznámil Cristiana s Irinou. „Bolo to partnerstvo len na oko. Ona potrebovala popularitu a on potreboval krytie, lebo miloval muža a nechcel sklamať svojich fanúšikov,” šokoval Ukrajinec vo videu na YouTube kanáli Dmitrija Gordona.

Či sú jeho slová pravdivé, nevedno. Isté však je, že Ronaldo a Georgina tvoria šťastný pár, sú milujúcimi rodičmi a vo futbalovom svete je Ronaldo jednoducho fenomén.