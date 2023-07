Slávna autorka úspech NEZVLÁDLA: Na Päťdesiatich odtieňoch sivej zarobila MILIÓNY, ale... Musí chodiť na TERAPIE!

Od momentu, kedy prvá kniha trilógie Päťdesiat odtieňov sivej uzrela svetlo sveta, uplynulo už dlhých 12 rokov. Okamžite sa stala obrovským hitom a hneď po tom vyšla druhá aj tretia časť. Úspech zaujímavého a trochu šteklivého príbehu si všimli aj v Hollywoode a už v roku 2015 mal premiéru film v hlavných úlohách s Dakotou Johnson a Jamiem Dornanom.

Len sfilmovaná verzia zarobila 1 miliardu dolárov a z kníh sa predalo viac ako 165 miliónov kópií a boli preložené do viac ako 50 jazykov. To z E.L. James urobilo jednu z najúspešnejších autoriek všetkých čias. O to väčším šokom sú jej najnovšie vyjadrenia. Úspech totiž nedokázala spracovať a absolútne ho nezvládla. Dodnes vraj trpí takzvaným importer syndromom.

Človek, ktorý trpí týmto problémom, negatívne hodnotí seba alebo svoje okolie a častokrát je presvedčený, že úspech v práci či v škole získal neprávom. V prípade E.L. James je však tento pocit taký silný, že musela vyhľadať odbornú pomoc. Podľa vlastných slov sa cíti ako „králik vo svetle reflektorov“ a úspech Päťdesiatich odtieňov sivej ju „stále mätie.“

„Nečakala som taký rozruch a nevyrovnala som sa s tým dobre. Nemohla som spať a bola som nervózna, najmä v čase filmov. Urobila som len to, že som si sadla a napísala niečo, čo by som si chcela prečítať, erotický a zábavný románik,“ priznala v novom rozhovore pre The Times. „Mám importer syndróm a vedomie, že som predala 165 miliónov kníh, to neuľahčuje,“ priznala.

„Pripadá mi deprimujúce, že nedokážem posunúť svoje pochybnosti o sebe, takže som teraz na terapii. Nazvali ma odvážnou, ale v skutočnosti som dosť zbabelá. Vo svojej fikcii som oveľa odvážnejšia ako v skutočnom živote,“ dodala E.L. James, ktorej skutočné meno je Erika Mitchell. Autorka je vydatá za spisovateľa Nialla Leonarda a tvrdí, že on je skutočným spisovateľom v ich rodine.