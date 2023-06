Promi párik poriadne prekvapil: TAJNÁ SVADBA?!

Hoci Rihanna pôsobí dojmom, že pôrod jej druhého dieťatka je už na spadnutie, rozhodne nesedí doma s vyloženými nohami. Práve naopak. Momentálne sa nachádza v Európe, kde sa v utorok zúčastnila módnej šou, v stredu sa zabávala na vystúpení svojho partnera. A$AP Rocky vystúpil v rámci Cannes Lions Festivalu.

Nuž, a tam sa postaral o poriadne prekvapenie. „Chcel by som túto pieseň venovať mojej krásnej manželke!” poznamenal rapper, ktorý tým hneď vyvolal špekulácie o tom, že sa dvojica v tajnosti zosobášila. Page Six požiadal o vyjadrenie agentov dvojice, avšak zatiaľ to nijako nekomentovali.

Rihanna a A$AP Rocky majú spolu ročného synčeka, ktorý dostal meno Rza. Vo februári umelkyňa vystúpila na Super Bowle, kde nešlo prehliadnuť, že pod srdcom nosí druhé dieťatko.