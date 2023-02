Šokujúci ROZCHOD v šoubiznise: Namiesto svadby... Slávna speváčka je po rokoch sama!

Udržiavať vzťah na diaľku nie je vôbec jednoduché. Svoje o tom najnovšie vie aj Kylie Minogue, ktorá sa nedávno vrátila do rodnej Austrálie. V uplynulých rokoch žila prevažne v Británii, kde sa v roku 2018 dala dokopy s bývalým kreatívnym riaditeľom magazínu GQ - Paulom Solomonsom. Ten po jej odchode zostal naďalej žiť v Londýne.

Galéria fotiek (8) Kylie Minogue a Paul Solomons

Zdroj: profimedia.sk

Zdroj z okolia dvojice pre The Sun uviedol, že hoci sa dvojica usilovala o to, aby to medzi nimi fungovalo aj na diaľku, časový rozdiel 11 hodín ich vzťah pochoval. „Keď za ňou Paul prišiel do Melbourne na predlžený víkend, vždy to bolo také napäté,” dodal spomínaný zdroj.

Nevedno, kedy presne sa dvojica rozišla. Urobili tak v tajnosti, lebo Kylie nechcela byť verejnosťou opäť raz vnímaná ako chuderka so zlomeným srdcom. „Vraj po rozchode ostali dobrými priateľmi. Isté je, že ona sa bude teraz naplno sústrediť na svoju kariéru,” uzavrel človek z okolia dvojice.

Kylie a Paul sa spoznali vo februári 2018 cez spoločných priateľov. Svoj vzťah potvrdili pár mesiacov na to. V roku 2021 sa zasnúbili.