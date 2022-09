TRPKÝ OSUD hviezdy 90. rokov: SMRŤ dieťatka 3 dni po pôrode... Potom na materstvo zanevrela!

V 90. rokoch patrila medzi najväčšie hviezdy hudobného sveta. Jej hity ako napríklad Saturday Night, Think Of You alebo Another Day patrili v tom období medzi tie najobľúbenejšie na celom svete.

V najnovšom rozhovore pre Daily Mail prezradila, že práve koniec 20. storočia a začiatok toho súčasného bolo pre ňu najťažším obdobím jej života. Prišla o bábätko, ktoré sa narodilo predčasne.

„V roku 2000 sa mi narodila dcéra, ktorá sa však narodila už v siedmom mesiaci. Bohužiaľ, po troch dňoch zomrela. Potom som sa už necítila na to mať deti. No a teraz mám 52 rokov a v mojom veku je ťažké otehotnieť. Ale nikdy som neriešila adopciu. Proste som začala chovať domáce zvieratá, ako napríklad psov. Dnes som ale šťastná, že deti nemám, pretože vidím, koľko starostí je s mojou neterou," povedala speváčka.

V rozhovore tiež prezradila, že je zasnúbená s dlhoročným partnerom Finnom, ktorý je hudobný producent. „Momentálne žijem s Finnom. Keďže je producent, tak spolu aj pracujeme a máme veľa spoločného. Poznám ho už veľmi dlho. Na Vianoce ma požiadal o ruku, ale so svadbou sa neponáhľame. Nemáme na to momentálne veľa času, keďže sa obaja chceme venovať hudbe naplno," doplnila Whigfield.