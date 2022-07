ROZVOD slávneho speváka po 41 rokoch: S NOVOU MILENKOU sa už pretŕča v spoločnosti!

Keď slávny spevák a jeho dlhoročná manželka oznámili, že sa rozvádzajú, mnohých to zaskočila. Dvojica však svoj zväzok ukončila pomerne pokojne a bez nejakých škandálov. „Po mnohých nádherných a pestrých rokoch sme sa rozodli ísť každý svojou cestou. Ostávame blízkymi priateľmi a aj naďalej budeme spoločne oslavovať narodeniny našich vnúčat a iné rodinné sviatky,” uviedli vo svojom stanovisku dlhoroční partneri.

Galéria fotiek (4) Björn Ulvaeus a Lena Kallersjö boli manželia 41 rokov.

Zdroj: profimedia.sk

Björn na vzťahy očividne nezanevrel a už si dokonca našiel novú lásku. V utorok ruka v ruke zavítal na premiéru muzikálu Pippi at the Circus so 49-ročnou Christinou Sas. Ako uvádza The Mirror, prítomným novinárom ju pekne predstavil. „Toto je moja partnerka Christina. Isty čas spolu randíme a cítil som to tak, že ju chcem zobrať na toto podujatie. Takže toto je taká naša premiéra,” poznamenal umelec.

Christina pracuje ako produktová manažérka vo vydavateľstve Universal Music Group. Práve tam ABBA vydala svoj posledný album s názvom Voyage. Je teda dosť pravdepodobné, že sa dvojica spoznala pri práci.

Galéria fotiek (4) Björn Ulvaeus a Christina Sas

Zdroj: profimedia.sk

Zdroj: profimedia.sk

Björn Ulvaeus bol v rokoch 1971 - 1979 ženatý s kolegyňou z ABBY - Agnethou Fältskog. Dvojica má spolu dcéru Lindu a syna Petra. V roku 1981 sa oženil s Lenou Kallersjö, ktorá mu porodila dve dcéry - Emmu a Annu.