Moderátorka Pošty pre teba: Psychické problémy... Ťažkosti na nakrúcaní!

Ester Janečková má za sebou naozaj ťažké obdobie. „Bol to ťažký rok, keď pred rokom mi zomrela mama a aj keď bola vo veku, keď si už priala umrieť, tak mi chýba. Som tým sama zaskočená, ako veľmi mi mama chýba. je to zvláštne prázdno,” uviedla v podcaste Českého rozhlasu.

Okamžite po smrti mamy sa aj u nej samej prejavil koronavírus. „Maminka umierala na covid a ja som s ňou bola veľmi intenzívne, takže asi preto som začala mať zlé psychické stavy, panické ataky a úzkosti,” priznala moderátorka.

V tejto situácii bolo pre ňu ťažké každé nakrúcanie, obzvlášť ale Pošty pre teba, ktorá býva zvyčaje nabitá emóciami. „Len teraz som zistila, ako strašne ťažké je moderovať priamy prenos a nejako sa snažiť fungovať nielen pri vysielaní, ale vlastne kedykoľvek,” povedala s tým, že cítila strašnú neistotu a bojuje s ňou až doteraz. „Cítila som sa slabá voči svetu a zraniteľná, ale na druhej strane, keď sa teraz pozriem do zrkadla, tak by som nemenila. Začala som oveľa viac zvažovať, ktorú prácu robiť a ktorú nerobiť. Som slabšia, rozklepanejšia, pred nakrúcaním nervózna, ale tak je to správne,” tvrdí Ester.

Ako dodala, vždy mala byť potrebu byť žena, ktorá vždy všetko zvládne. A keď ňou zrazu nebola, našla oporu vo svojom manželovi a ich vzťah to ešte viac upevnilo.