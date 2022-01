Smutná správa: Zomrela americká herečka, zanedlho by mala 100 rokov

Ilustračné foto

Zdroj: pixabay.com

LOS ANGELES - Vo veku 99 rokov zomrela v piatok americká herečka Betty Whiteová. Za svoju viac ako sedem dekád trvajúcu kariéru si zahrala v populárnych amerických seriáloch ako The Golden Girls či The Mary Tyler Moore Show. O úmrtí herečky, ktorá by o viac ako dva týždne oslávila 100. Narodeniny, informovali americké médiá s odvolaním sa na oznámenie jej PR manažéra Jeffa Witjasa.