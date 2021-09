Mal iba 55 rokov: Herec odpadol v obchode a... ZOMREL!

Anthony Johnson bol skôr hercom menších úloh. V 90. rokoch si zahral napríklad drogového dílera v Smrtonosnej zbrani 3. Zahral si vo filmoch House Party, Friday, On the Edge, objavil sa v seriáli Moesha. Neskôr sa venoval stand-up komédii.

Zdroj: Instagram AJ

Vo svete filmu bežali klebety, že v roku 2023 by malo vzniknúť akési pokračovanie filmu Friday pod názvom Last Friday. Bohužiaľ, predstaviteľ Ezala je už mŕtvy. Johnson zomrel ešte 6. septembra, no správa o jeho smrti preletela americkými médiami len včera.

Potvrdil ju aj jeho agent. „Zanechal nás tu s úžasnými spomienkami na jeho smiech, dynamické herecké schopnosti, ale najviac zo všetkého na jeho ohromnú osobnosť a zlaté srdce,” uviedol v stanovisku. Príčinu smrti ale nijako nešpecifikoval.

Zdroj: Instagram AJ

Portál TMZ priniesol informáciu od komikovho synovca, podľa ktorej bol Anthony nájdený bez známok života v obchode v Los Angeles a okamžite prevezený do nemocnice, kde ho vyhlásili za mŕtveho.