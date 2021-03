Medzinárodná HANBA Geissenovcov: Roberta zatkla polícia… Noc v cele s 30 zločincami!

MADRID - Slávna rodina Geissenovcov sa do povedomia Slovákov dostala vďaka reality šou, kde prezentovali svoj luxusný spôsob života. O to väčším prekvapením je informácia, že známeho boháča Roberta Geissa (57) v týchto dňoch zatkla polícia v Madride za krádež. Z lietadla ho odviedli rovno do cely!

Incident sa stal ešte cez víkend 7. marca. Geissenovci boli vtedy na ceste domov z Dominikánskej republiky, kde natáčali pokračovanie svojej reality šou. Medzipristátie mali v španielskom Madride. No a práve tam sa to celé stalo. O nepríjemnej situácii sa rozhodla na svojom Instagrame informovať priamo Carmen Geiss.

VIDEO: Carmen Geiss informovala o nepríjemnom incidente vo videu

„Ahoj ľudia, toto je nepredstaviteľné, sme tu v Madride na letisku a Roberta zatkli, pretože údajne pred 20 rokmi niečo ukradol. Ja tomuto všetkému nemôžem uveriť, som absolútne šokovaná,“ hovorí na videu na sociálnej sieti slávna blondínka. Pre boháča vraj prišli traja policajti a vytiahli ho rovno z lietadla. „Ako vo filme... Zaobchádzajú s ním ako s nejakým ťažkým zločincom. Toto nie je normálne. Čo je toto, prosím vás, za krajinu?!“ pýta sa rozčúlená Carmen.

V popise pod videom informuje, že sa z nepríjemného zážitku nevie spamätať. „Bol to pre mňa absolútne zlý sen a nevedela som, či to mám vôbec zverejniť, ale takýto príbeh nemôžeme nechať len tak. Tak som sa rozhodla proti tomu zasiahnuť všetkými prostriedkami. Čo je Španielsko za banánovú republiku, a to ešte v roku 2021?! Dávajte si pozor pri vstupe do tejto krajiny,“ napísala v komentári.

Geissenovci boli v Dominikánskej republike, kde natáčali pokračovanie ich reality šou. Zdroj: Instagram Geissenovci

Podľa informácií RTL musel Robert stráviť jednu noc v cele bez postele spolu s ďalšími 30 zadržanými. Za pomoci advokáta sa však na ďalší deň dostal von. Informácie hovoria o tom, že policajti známeho boháča zatkli na základe príkazu na zadržanie ešte z roku 1999. Ten mal byť už dávno premlčaný, no kvôli chybe sa zo systému španielskej justície nevymazal.

Geiss tak bol zatknutý a držaný v cele predbežného zadržania bezdôvodne. Ak ide o skutočné informácie, je možné, že Geissenovci z nepríjemného incidentu ešte vysúdia pekný balík peňazí. Kvôli chybe v systéme majú totiž na krku medzinárodnú hanbu. Objavili sa však aj názory, že by mohlo ísť o skrytú kameru, že zatknutie bolo zinscenované a toto celé má byť reklama na pokračovanie ich reality šou. No nechajme sa prekvapiť, kde je skutočná pravda!

V pondelok sa Robert pochválil na Instagrame fotkou, že sú na ceste domov. To bolo už po prepustení z cely predbežného zadržania. Zdroj: Instagram Geissenovci