Známeho herca (†44) zabila rakovina: Smrť po 3 týždňoch!

LOS ANGELES - Herec menom Dustin Diamond sa do povedomia verejnosti vryl už v útlom veku. Účinkoval v seriáli Konečne zvoní (Save by the Bell), ktorý sa svojho času tešil popularite aj v našich končinách. 44-ročnému umelcovi diagnostikovali lekári zhruba pred troma týždňami rakovinu pľúc v pokročilom štádiu. Včera ráno svoj boj o život prehral.

12. januára skončil herec Dustin Diamond v nemocnici. Pociťoval totiž obrovské bolesti tela. Dva dni nato mu lekári diagnostikovali rakovinu pľúc a hneď začal podstupovať chemoterapiu. Jeho stav sa však postupne zhoršoval a musel byť napojený na pľúcnu ventiláciu.

Včera však hercov manažér Roger Paul potvrdil, že Dustin zomrel. V posledných chvíľach mu bola oporou priateľka Tash, s ktorou tvorili pár zhruba rok. „Dustin netrpel a nemusel ležať v ukrutných bolestiach. Za to sme vďační,” znie v stanovisku.

Za hercom smútia aj mnohí jeho kolegovia. Medzi nimi napríklad aj Mario Lopez, s ktorým spolu účinkovali práve v seriáli Konečne zvoní. „Dustin, človeče, budeš mi chýbať! Krehkosť tohto života je niečo, čo nemôžeme brať ako samozrejmosť. Modlím sa za tvoju rodinu,” napísal na Twitteri.

Dustin Diamond bol jednou z hviezd seriálu Konečne zvoní. Mnohí si ho pamätajú pod prezývkou Škreko. Zdroj: NBC Universal/youtube.com

Dustin Diamond ako Škreko v seriáli Konečne zvoní. Zdroj: SITA

Hercova smrť zasiahla aj jeho kolegyňu Tori Spelling. Blondínka, ktorá sa preslávila ako Donna v počine Beverly Hills 90210, v seriáli Konečne zvoní tiež účinkovala. „Dustin Diamond bol mojou prvou láskou pred kamerami. Dnes dostal anjelské krídla. Bol to on, s kým som si prvýkrát pred kamerami dala bozk. Ako si viete predstaviť, byť nováčikom v zabehnutom projekte nebolo pre 14-ročné dievča jednoduché. Avšak Dustin ma privítal s otvorenou náručou, všetko mi ukázal a dbal o to, aby som sa cítila dobre. Bol taký mladý gentleman. Bol milý, šikovný a neustále všetkých rozosmieval. Bol to naozaj dobrý chlapec,” uviedla Tori.

Tori Spelling tiež smúti za Dustinom. Bol jej prvou láskou pred kamerami. Zdroj: Instagram