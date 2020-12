Slová hviezdy zo Sám doma trhajú srdce: Takéto Vianoce by ste nepriali nikomu!

Vianočné komédie nesúce názov Sám doma, v ktorých stvárnil ústrednú postavu Macaulay Culkin, sú obľúbené počiny, bez ktorých si mnohí jedinci najkrajšie sviatky roka nedokážu ani predstaviť. Príbehy malého Kevina, ktorý si hravo poradí s dvojicou lupičov sa tešia mimoriadnej obľube aj v našich končinách.

Brenda Fricker ako Holubia žena v počine Sám doma 2: Stratený v New Yorku. Zdroj: 20th Century Fox

Súčasťou počinu Sám doma 2: Stratený v New Yorku je aj Írska herečka Brenda Frischer. Tá sa už v čase nakrúcania (rok 1992) mohla pochváliť účinkovaním vo viacerých úspešných počinoch. Za všetky možno spomenúť film Moja ľavá noha, za ktorý dva roky pred tým dostala sošku Oscara v kategórii Vedľajšia herečka.

Rok 1990 však ovplyvnil nielen jej kariéru, i súkromie. Herečkin bývalý manžel Barry Davies zomrel po páde na schodoch. Dvojica sa spoznala v roku 1970, nasledovala svadba, avšak kvôli jeho problémom s alkoholom sa v roku 1988 rozviedli. Dva roky na to si k sebe opäť našli cestu a boli z nich dobrí priatelia. Avšak Brendina radosť dlho netrvala.

O súkromí talentovanej herečky sa toho viac nevie. Keď ju ale v týchto dňoch zo stanice Radio 1 oslovili s otázkou, ako budú vyzerať jej Vianoce, nešetrila úprimnosťou. „Mám 75 rokov a keby som tvrdila, že to budú pekné a veselé Vianoce, tak by som klamala. Som stará a žijem sama,” otvorene priznala herečka.

Na otázku, či má nejakú radu pre ľudí, ktorých čaká podobné prežitie najkrajších sviatkov roka, poznamenala: „Vypnem si telefón, z televízie si nahrajem pár dobrých programov a dúfam, že v spoločnosti môjho psa to celé nejako prežijem. Sviatky nemám rada. Avšak tento rok som si zaobstarala nejaké vianočné svetielky, tak by som za to mohla dostať nejaké bonusové body,” dodala herečka, ktorá sa do pamäte mnohých vryla ako Holubia žena.

Brenda prezradila, že vítanie Nového roka je pre ňu ešte smutnejšie. „Všade počuť zvoniť zvony. A ja okolo seba nemám nikoho, koho by som mohla objať, na koho by som sa mohla usmiať. A od tých zvonov nemôžem utiecť. Všade okolo sú totiž kostoly,” uzavrela.