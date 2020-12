Princ z rozprávky Z pekla šťastie: Závislosť mu ohrozovala život... Skončil na psychiatrii!

BRNO - problémy so spánkom ho priviedli až k závislosti... Herec a moderátor Mirek Šimůnek konzumoval 30 silných tabletiek denne, až sa to podpísalo na jeho zdravotnom stave. Uplynulé týždne strávil na psychiatrickom oddelení!

Mirek Šimůnek je známy z rozprávky Z pekla štěstí, hral tiež vo viacerých českých seriáloch a moderoval magazín Top Star na Prime. Práve v tejto relácii teraz porozprával o svojej závislosti.

Zdroj: Digital Media Production

„Dnes je to týždeň, čo som odišiel z psychiatrickej nemocnice v Brne, kde som sa liečil zo závislosti od neurolu a podobných pridružených liekov. Každý deň som jedol až tridsať tabletiek, bohužiaľ,” priznal svojej bývalej kolegyni s tým, že išlo o veľmi návykové lieky.

K závislosti ho priviedli poruchy spánku a pracovné vypätie. „Prišiel som z predstavenia o tretej ráno a o šiestej už bol nástup na nakrúcanie, celý deň sme točili, potom hneď Top Star, takže hneď ďalšia práca. Už ako mladý som mal problém zaspávať, trvalo mi to tri až štyri hodiny vždy, tak som siahol po tom jednoduchšom variante, keď si vezmeš tabletku a ľahko zaspíš v priebehu pol hodiny, dvadsiatich minút. Ono sa to samozrejme kumulovalo, až som dospel k tomu závratnému počtu, kde to bolo naozaj život ohrozujúce,” prezradil herec.

Zdroj: Tv Prima

Ako skonštatovala jeho kolegyňa redaktorka, jeho problém si kamaráti a známi všimli, no on neustále tvrdil, že je v poriadku. Nakoniec sa však odhodlal po 10 rokoch svoju závislosť riešiť. Zlomilo sa to príchodom istého človeka do jeho života. „Ona mi odporučila iných psychiatrov, oni ku mne prišli a povedali: Pozrite sa, pán Šimůnek, my vám dáme len toľko a toľko liekov, ale povedzte nám, kedy nastupujete do liečebne. Dáme vám lieky len do toho času, inak nie. A v priebehu troch dní som bol v liečebni. Lebo som vedel, že už to ďalej nejde, ja už som nemohol chodiť, nemohol som pracovať, nemohol som ani dýchať vo finále. Bolo to fakt šialené,” uviedol Šimůnek

Skončil na psychiatrickom oddelení, ktoré však fungovalo bez pevného režimu. Okrem jedla a pohovorov s odborníkmi nebolo pacientom nič určované. „Mohol som si robiť, čo som chcel a to mi vyhovovalo, Preto tá liečba bola tak efektívna a rýchla,” povedal moderátor, ktorý strávil v nemocnici mesiac a týždeň. „Zaplať Pánboh som z toho vyviazol dobre, teraz som na nule, som čistý,” tvrdí.