PRAHA - Vokálna formácia 4 Tenoři dokončuje v týchto dňoch debutový album, ktorý vydá 18. septembra vydavateľstvo Supraphon. Predzvesťou nahrávky je nová verzia piesne I Believe in You (Je crois en toi), ktorú v roku 2005 naspievala vokálna skupina Il Divo s kanadskou hviezdou Céline Dion a pred 11 rokmi ho pre Karla Gotta a Luciu Bílú s názvom Krása otextoval Pavel Vrba.