Známa Češka o korone: Je to len legenda, mocní chcú strach a paniku!

Režisérka Mirjam Landa začala pracovať na novom naštudovaní muzikálu Touha a poskytla rozhovor českému Blesku. Nechýbala samozrejme ani téma koronavírusu a známa Češka poriadne prekvapila.

„Chcem sa na tomto mieste priznať. Celej legende o hrôzostrašnom víruse neverím. Myslím si, že je to hra "veľkých hráčov sveta". Používajú vírus na to, aby ľudia dostali strach a boli v panike, aby prestali premýšľať, čo sa tu naozaj deje. Robia si z nás veľkú srandu. Kam tá sranda povedie, to neviem,” prezradila úprimne, čo si myslí o pandémii.

Ako priznala, vadili jej aj opatrenia, obzvlášť rúška. Vidí v nich totiž istú symboliku. „Vadilo mi úplne všetko, ale najviac ma rozčuľovali a rozčuľujú dodnes rúška. Vnímam ich ako náhubky, alebo lepšie povedané symbol toho, že máme držať hubu,” uviedla manželka speváka Daniela Landu.