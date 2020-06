Rana pre kráľovskú rodinu: Princezná bojuje o život... Havarovala na motorke, je v kóme!

Hermine, prezývaná Mimine, je dcérou jedenásteho vojvodu z Clermont-Tonnerre, Charlesa Henryho. Princezná je vo Francúzsku naozaj populárna, zúčastňovala sa charitatívnych módnych prehliadok, dokonca robila aj návrhy pre Diora. Jej záľubou bola rýchlosť a práve na tú aktuálne doplatila. Smutnú správu potvrdil novinám spevák Jean-Luc Lahaye.

„Práve som to počul. Bola to veľmi škaredý motocyklová nehoda. Podrobnosti o havárii sme bohužiaľ žiadne nedostali. Ale máme k dispozícii celkom dobré prognózy lekárov. Dúfam, že sa z toho dostane. Je to žena, ktorú nesmierne obdivujem, najdrahšia priateľka. Má veľmi veselú povahu, mimoriadny charakter a je to veľká bojovníčka,“ vyjadril sa šokovaný spevák.

Mimine okrem jazdy na motorke milovala aj rallye, ktoré jazdila a dokonca jednu automobilovú súťaž aj sama organizovala. „Modlime sa za našu milovanú princeznú,“ vyzval na Facebooku celé Francúzsko filmový producent Thierry Klemeniuk.