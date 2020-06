Český herec tesne pred 80-kou: PIATA SVADBA... Nevesta je o 23 rokov mladšia!

Hoci pred časom Ladislav Frej tvrdil, že piaty raz sa neožení a s partnerkou mu to klape aj vďaka tomu, že žijú oddelene, nakoniec zmenil názor. V čase, keď jeho Gabriela podstupovala onkologickú operáciu, požiadal ju o ruku. Stalo sa tak na jeseň a aktuálne sú už prípravy na svadbu v plnom prúde.

„Áno, svadba bude a čoskoro. Dátum je už jasne stanovený,” priznal Frej pre Aha! Šaty s nevestou vybrali na internete a aj on už má svadobný oblek zakúpený. Aj obrúčky. A definitívne vraj pôjde o poslednú veselicu v hercovom živote. „Veď budúci rok budem mať 80, ďalšiu už nestihnem,” vyhlásil.

Zdroj: Profimedia

Ladislav Frej má za sebou už 4 manželstvá. Hovorí sa, že prvé tri neboli príliš šťastné, to štvrté bolo krásne... ale ani počas neho sa herec nevyhol záletom.

Prvou manželkou sa mu stala jeho študentská láska Dáša a z tohto vzťahu vzišiel syn. Manželstvo však stroskotalo a Dáša emigrovala aj so synom do Švajčiarska.

Druhú manželku, herečku Gabrielu Wilhelmovú, spoznal na JAMU, chodila o dva ročníky nižšie. „Povedali sme si, že to spolu skúsime. Čo vôbec nevyšlo. Bola to divočina,” vyjadril sa po rokoch Frej pre novinky.cz.

Tretie manželstvo s Evelynou Steimarovou ukončila vzájomná nevera. Kým on pôsobil v Ostrave, ona odišla do Prahy, kde sa dala dokopy s textárom Zdeňkom Rytířom. Keď sa rozvádzali, ona bola už tehotná s novým mužom a on očakával dieťa s Věrou Galatíkovou.

Práve Věra sa stala manželkou číslo 4. Narodili sa im dve deti. A hoci práve toto bol pre oboch osudový vzťah, tiež nebol bez problémov. Ladislav mal napríklad románik s kolegyňou Janou Šulcovou. Aj svoju aktuálnu partnerku si vyhliadol ešte za manželkinho života. „So ženou Věrou sme chodili do reštaurácie, kde obsluhovala Gábinka, moja súčasná priateľka. Pozeral som sa po nej,” uviedol dávnejšie