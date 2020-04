Sexi modelka chce byť herečkou: Stačilo pár minút a pred kamerami ukázala VŠETKO!

Aj keď mnohí jedinci by mali problém ukázať sa svetu bez šiat, pre modelky a ľudí z hereckej brandže to nie je nič, s čím by sa nedokázali popasovať. Umelci si uvedomujú, že posteľné scény a nahota sú súčasťou ich profesie.

Niektorí z hercov využívajú dablérov a dablérky. Mnohí ale bez ostychu predvedú v plnej paráde svoje vlatné telo. K hanblivkám rozhodne nepatrí ani Katherine Murphy. Tá sa v minulosti mihla v pár filmoch a seriáloch.

Malú rolu si zahrala aj v počine Westworld. Divákov ale nepochybne aj tak zaujala. Pred kamerami totiž poodhalila prsia a nemala problém ukázať aj intímne partie.