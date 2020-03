Moderátor 5 proti 5 o známom hercovi: Je to ko*ot s prasacím ksichtom!

LONDÝN - To, že je Andrej Bičan neriadená strela, všetci vieme. Ale najnovšie si servítku pred ústa nedal ani moderátor britskej obdoby čou 5 proti 5. Vernon Kay (45) si podal známeho herca Jacka Blacka (50) a nešetril pri tom vulgarizmami.

Jack Black je známy najmä ako komický herec, zahral si napríklad aj v novom Jumanji. No zdá sa, že ako človek veľmi príjemný nie je. Aspoň takú skúsenosť má moderátor Vernon Kay. Podľa neho sa predstaviteľ Gullivera správal ako úplný debil vždy, keď prišli do kontaktu. A použil aj oveľa tvrdšie slová.

Vernon Kay Zdroj: ITV

„Bol to totálny debil a ko*ot,” povedal Vernon o jednom z prvých interview s tým, že netuší, či bol Black opitý, alebo sa mu už jednoducho nechcelo poskytovať rozhovory. V tom čase bol ešte mladý a nervózny a hercovo správanie mu nijako nepomohlo. „Keď ste prasací ksicht neslušný a arogantný k mladému moderátorovi, ktorý je nervózny a snaží sa nabrať skúsenosti, a vy ste taký arogantný, že to ignorujete, tak to nie je v poriadku,” uviedol Kay.

„Správal sa proste ako ko*ot,” zdôraznil moderátor, ktorý robil s Blackom rozhovory ku Gulliverovým cestám, Škole rocku aj k filmu Ťažko zamilovaný a niekoľkým ďalším. „A stále bol rovnaký. Dúfam, že si to prečíta a bude to pre neho lekcia,” ukončil svoje rozprávanie.