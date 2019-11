Rosalinda z telenovely po 20 rokoch: Táto žena je neskutočná šupa... Neuveríte, že má 48 rokov!

Thalía

Zdroj: Televisa

NEW YORK - V roku 1999 sa na obrazovkách objavila telenovela Rosalinda v hlavnej úlohe s herečkou a speváčkou Thalíou. Hoci už uplynulo 20 rokov, nedá sa povedať, že by sa čas na nej nejako výraznejšie podpísal. Včera sa objavila na muzikáli o Tine Turner na Broadwayi a veru, 48 rokov by jej hádal málokto.