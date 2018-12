Legendárny Frank Sinatra by mal 103 rokov: Vďaka tomuto sa stal spevákom!

NEW JERSEY - Práve dnes uplynie 103 rokov od narodenia slávneho speváka a herca Franka Sinatru (*12. decembra 1915). Na svet prišiel ako Francis Albert Sinatra v meste Hoboken amerického štátu New Jersey. Pochádzal z rodiny talianskych prisťahovalcov, otec bol zo Sicílie, matka z Janova.

Mal osemnásť preč, keď si za dva doláre kúpil lístok na koncert Binga Crosbyho. Bol to pre neho veľký zážitok a po koncerte sa rozhodol, že chce byť spevákom. Začínal v skupine Hoboken Four, v roku 1937 vyhrali miestnu rozhlasovú súťaž talentov. Tá im otvorila cestu do lokálnych rozhlasových staníc. V júni 1939 ho počul spievať Harry James a angažoval ho do svojho orchestra v New Yorku. Už mesiac nato nahral Frank Sinatra prvé skladby s týmto orchestrom.

V roku 1940 v New Yorku presťahoval o pár ulíc ďalej, angažoval ho Tommy Dorsey. Jeho orchester bol v tej dobe najpopulárnejší v Spojených štátoch. V roku 1941 sa prvýkrát dostal k filmu, do muzikálu Las Vegas Nights nahral skladbu I'll Never Smile Again. Pred kameru sa postavil o tri roky neskôr. V ankete hudobného časopisu Down Beat bol za rok 1942 prvý Dorseyov orchester a medzi spevákmi už prvý Frank Sinatra. V decembri 1942 sa objavil ako hosť v programe Bennyho Goodmana.

V profesijnom živote Franka Sinatru prišla bláznivá éra, ktorej sa až po štvrťstoročí vyrovnala Beatlesmánia. Pri koncerte v slávnom New Yorskom divadle Paramount bola doprava v okolitých uliciach ochromená viac ako pol dňa. Koncom roku 1946 zakázala spoločnosť CBS osobám mladším ako 21 rokov vstup na živé rozhlasové koncerty Sinatru. Spevák už nepotreboval takéto prejavy, ktoré rušili ostatnú časť obecenstva. Od roku 1944 bol Frank Sinatra pravidelným hosťom v Hollywoodskych filmových štúdiách a dostával hlavné úlohy vo všetkých vtedy nakrúcaných muzikáloch. Tým prvým bol v roku 1944 Higher and Higher, budget producenta bol 600 tisíc dolárov a zárobok z premietania dva milióny.

Po piatich skvelých rokoch prišla zákonite aj reakcia, na začiatku 50. rokov bol Frank Sinatra bez manažéra, bez nahrávacej zmluvy, uprostred rodinných problémov, ktoré vyústili do rozvodu s manželkou Nancy. Odrazovým mostíkom mu bola v roku 1953 postava vojaka Maggia vo filme Odtiaľ až na večnosť. Založil vlastnú koncertnú agentúru, vlastnú gramofónovú aj filmovú producentskú spoločnosť. Las Vegas mu prirástlo k srdcu. Postupne, ako pribúdali doláre na jeho konto, stával sa majiteľom herní, zábavných podnikov a hotelov v tomto americkom centre zábavy.

Od roku 1953 víťazil Frank Sinatra pravidelne v anketách časopisu Down Beat. Až v roku 1963 bol prvý Ray Charles a Frank druhý. Tento obnovený záujem verejnosti priniesol Sinatrovi ďalšie filmové úlohy, koncerty a platne. O všetko sa starala jeho vlastná spoločnosť Sinatra Enterprises. V šesťdesiatych rokoch prichádza na pódia nová generácia spevákov, Sinatra si však svoju popularitu udržal a jeho skladby sa pravidelne objavovali v rebríčkoch. V lete roku 1966 viedol americkú hitparádu so skladbou Strangers In The Night. Získal za ňu cenu Grammy v kategórii Najlepšia nahrávka populárnej hudby.

Z troch detí Franka Sinatru je najstaršia dcéra Nancy. Študovala ekonómiu, ale spev jej bol bližší. Prvýkrát vystúpila v televízii po boku otca a Elvisa Presleyho už v roku 1959. Na sólovej dráhe sa jej veľmi nedarilo a opäť pomohol známy tatko. V duete nahrali skladbu Something Stupid. Tá viedla v apríli roku 1967 americký aj anglický rebríček a bola nominovaná na Cenu Grammy. Pri príležitosti päťdesiatych narodenín vydal album September Of My Years a ten získal Cenu Grammy. Hollywood mal stále záujem a Frank zahral výborne aj úlohu detektíva vo filme Tony Rome. Začiatkom sedemdesiatych rokov oznamuje, že končí s verejným vystupovaním. Po troch rokoch však už bol znovu na koncertných pódiách a vydáva ďalšie platne. Aj keď menej, vystupoval Sinatra až do svojej osemdesiatky, keď mu už v ďalších aktivitách bránila choroba.

Časopis New York Post na začiatku 80. rokov napísal, že Sinatra, Nat King Cole a jemu podobní boli ešte nedávno synmi prisťahovalcov a občanov druhej kategórie. Dnes majú bohatstvo, autoritu a úspech ešte väčší ako potomkovia Roosveltovej revolúcie. Výsledkom jeho umeleckej dráhy je viac ako päťdesiatka filmov, skoro tri stovky vydaných štandardných platní a singlov, skoro stovka albumov a kompilácií. Frank Sinatra zomrel 14. mája 1998 v Los Angeles vo veku 82 rokov. Práve dnes uplynulo 100 rokov od jeho narodenia.