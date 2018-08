Koncert Anastacie v Trnave sa blíži: POZOR, zmena!

Nečakanú zmenu zapríčinil úspešný postup klubu FC Spartak Trnava do 3. predkola Ligy majstrov 2018/2019. A tak celý štadión musí byť k dispozícii potrebám UEFA už 13. augusta. A nakoľko odvoz techniky a následná príprava trávnika by sa nestihla v požadovanom čase, organizátor sa rozhodol koncert presunúť zo Štadióna Antona Malatinského do trnavského amfiteátra.

Vstupenky zakúpené na štadión platia i do amfiteátra, taktiež sa zachovajú formy sedenia a státia.

Predpredaj.sk » Anastacia The evolution Tour 2018

Anastacii Lyn Newkirk ako trinásťročnej diagnostikovali Crohnovu chorobu, no nevzdala sa a intenzívne sa venovala tancu. V roku 1998 zaujala nahrávacie spoločnosti, keď sa dostala do finále talentovej show MTV The Cut. Jej debutový album Not That Kind vyšiel v roku 2000. Nasledovali štúdiovky Freak Of Nature (2001), Anastacia (2004), Heavy Rotation (2008), It's A Man's World (2012), Resurrection (2014) a spomínaná Evolution (2017).

V roku 2003 jej diagnostikovali rakovinu prsníka a neskôr založila nadáciu The Anastacia Fund zameranú na prevenciu tejto choroby medzi mladými ženami. V roku 2013 podstúpila obojstrannú mastektómiu po tom, ako jej opätovne diagnostikovali rakovinu prsníka.