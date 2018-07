BRATISLAVA - Bluesový gitarista a spevák Buddy Guy vydal 14. júna nový album so sľubným názvom The Blues Is Alive And Well. Pätnásť piesní, medzi ktorými prevažujú autorské novinky Buddyho Guya a jeho stabilného producenta Toma Hambridga potvrdzujú, že sa názov albumu nemýli. S novinkou dorazí Buddy Guy 8. novembra do neďalekej Prahy. Koncert sa uskutoční vo veľkej sále Lucerny.