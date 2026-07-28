Topmodelka Kociánová zašla tentokrát oveľa ďalej: Sexi zábery hore BEZ!

BRATISLAVA - Sebavedomie jej rozhodne nechýba! Topmodelka Michaela Kociánová, ktorá roky žiarila na svetových mólach, prekvapila fanúšikov poriadne odvážnym dovolenkovým záberom. Tentokrát totiž stavila na prirodzenosť a ukázala sa tak, ako ju verejnosť často nevidí.
Na pláži pri mori si užíva oddych a namiesto dokonale naaranžovanej módnej fotografie zvolila uvoľnený, prirodzený moment. V červenej šiltovke, s nedbalým drdolom a minimalistickým plážovým outfitom pôsobí mimoriadne sebavedomo.
Najväčšiu pozornosť však okamžite upútal jej odvážny styling. Michaela sa pred objektívom objavila hore bez a ukázala, že aj po rokoch v modelingovom biznise má stále dokonalú formu. Kociánová patrí medzi najúspešnejšie slovenské modelky. Počas svojej kariéry sa objavila na prestížnych módnych prehliadkach a spolupracovala s veľkými menami svetovej módy. Aj dnes však dokazuje, že jej najväčšou zbraňou nie je iba krása, ale aj charizma a sebavedomie.
Fanúšikovia pod fotografiou okamžite reagovali a nešetrili komplimentmi. Mnohí ocenili, že topmodelka ukázala svoju prirodzenú stránku bez zbytočného pretvarovania sa.
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