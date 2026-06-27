VIDEO Kucherenko po útokoch na svoju postavu: NEUVERÍTE, čo jej v detstve hovoril otec

BRATISLAVA – Silvia Kucherenko býva na sociálnych sieťach dlhodobo terčom komentárov, a to najmä pre spôsob prezentácie, ktorý často rozdeľuje verejnosť. Tentokrát sa však ocitla v úplne inej situácii – namiesto kritiky estetických úprav si vypočula urážky na svoju štíhlu postavu.
Na internete sa podľa jej slov opakovane objavujú komentáre, v ktorých jej ľudia píšu, aby sa „išla najesť“ alebo ju označujú za príliš chudú. Influencerka sa preto rozhodla reagovať verejne a otvorene sa vyjadrila k tomu, ako vníma podobné útoky. Vo videu zdôraznila, že kritika postavy – bez ohľadu na to, či ide o nadváhu alebo extrémnu štíhlosť – nie je v poriadku a ľudia by mali mať rovnaký meter.
„Milujem, keď sa ženám nemôže povedať verejne, že majú nadváhu. Chudým sa môže. Tak mi z toho vychádza jediné ‘byť’ tučný je urážka. Majte rovnaký meter a nepíšte, kto je aký. Každý je taký, aký je,“ odkázala svojim sledovateľom. Dodala tiež, že napriek nepríjemným komentárom sa vo svojom tele cíti dobre a nemení svoj postoj len preto, že ju niekto hodnotí na základe vzhľadu.
Krátko po tomto videu pridala aj osobnejší príspevok, v ktorom sa vrátila do detstva a otvorila spomienku na svojho otca. Práve jeho slová si podľa nej pamätá dodnes. „Dobre ráno bábiky… viete, ako mi otec hovoril stále, keď som bola malá?“ napísala. Následne prezradila aj konkrétnu spomienku, ktorá fanúšikov prekvapila. Podľa jej slov ju otec oslovoval slovami: „Vaša tenkosť, neuveriteľná štíhlosť“, čo sa jej vrylo do pamäti a dnes to vníma ako súčasť svojho detstva.
Diskusia pod jej príspevkom sa okamžite rozdelila na dva tábory. Časť ľudí ju podporuje a oceňuje, že otvorene hovorí o tlaku na ženy a komentovaní vzhľadu, iní zas diskutujú o tom, ako môžu podobné poznámky z detstva ovplyvniť sebavedomie a vnímanie vlastného tela v dospelosti. Silvia však naďalej zdôrazňuje, že každý by mal mať právo cítiť sa vo svojom tele dobre bez ohľadu na komentáre okolia a internetový tlak.
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