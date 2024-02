TAJOMSTVO dvoch svadieb markizáckej hviezdy: Druhá bude CIRKEVNÁ... Tú ale štát NEUZNÁVA!

Herečka Monika Horváthová s manželom Dominikom (Zdroj: Ján Zemiar)

Ako Monika začiatkom roka prezradila na sociálnej sieti Instagram, v decembri prebehol civilný sobáš, na ktorom povedala svoje áno dlhoročnému partnerovi Dominikovi. Bol to prvý krok k veľkej svadbe, ktorá dvojicu čaká v marci. Mnohí sa však pýtali, prečo musia manželia absolvovať sobáše dva...

„Pôvodne sme mali v pláne naozaj len podpísať papiere, prvotne to bolo tak, že iba my s dievčatami a našimi a dvaja svedkovia. Potom sme si povedali, že moja ani Dominikova babička nepôjdu do tých Tatier pre vysoký vek, bola by to pre nich zbytočná záťaž, tak to bude teda aj s nimi,“ prezradila v rozhovore pre týždenník Báječná žena herečka.

Pôdovne pritom malo ísť iba o formalitu, pretože cirkevný sobáš, ktorý bude mať dvojica v marci, štát neuznáva. „My sme vyslovene museli ísť podpísať papiere, pretože sme sa rozhodli mať v marci veľkú svadbu, ale nie v kostole. Bude to za prítomnosti pastora z cirkvi bratskej a to sa úradne neberie ako právoplatný sobáš,“ vysvetlila Horváthová, ktorá je dnes už hrdou pani Szabó.

Prvý sobáš nechcela verejne ani priznávať, no vzhľadom na fakt, že pod manželovym priezviskom chce vystupovať aj v profesionálnej sfére, rozhodla sa netajiť ho ďalšie 3 mesiace. No druhá svadba bude naozaj veľkolepá. „V prvom rade tam bude sedemdesiat ľudí. Budem mať iné šaty, šije ich pre mňa jedna slovenská návrhárka, ktorá šije svadobné šaty z prírodných materiálov. Je to naozaj krásny dizajnový kúsok, takže sa veľmi na to teším. A budeme mať normálne kapelu, dídžeja, hostinu, zabávať sa do rána,“ dodala.