Slovenská kráska odhalila ZÁKULISIE modelingu: Musia vydržať obrovskú BOLESŤ… TOTO si ani nechcete predstaviť!

Soňa Štefková (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Mnohé dievčatá už odmalička túžia po kariére úspešnej modelky. Pracovať ako manekýnka síce znie ako džob snov, no presne tak, ako iné povolania, aj v tomto nablýskanom svete plného nádherných žien a luxusu sa skrývajú rôzne nepríjemnosti. A vôbec to nie je také jednoduché, ako by sa väčšine ľudí mohlo zdať!

Modelky sa často musia popasovať s obrovským stresovým vypätím, dlhým odlúčením od svojich najbližších, byť krásne a usmievať sa aj v momentoch, keď prežívajú náročné chvíle a najradšej by zaliezli do postele a vyplakali sa. No a udržiavať sa v tip-top forme tiež nie je práve prechádzka ružovou záhradou.

Obrovským problémom býva aj časový posun v momentoch, keď letia do zahraničia a namiesto oddychu makajú dlhé hodiny presne tak, ako aj bežní smrteľníci. Táto práca je mimoriadne náročná i po fyzickej stránke, no to, čo dievčatá prežívajú, človek ani nemá šancu tušiť. Manekýnky mnohokrát trpia, a keď hovoríme trpia, myslíme to doslova.

Soňa Štefková (Zdroj: Ján Zemiar)

Svoje nám o tom povedala aj úspešná slovenská modelka Soňa Štefková, ktorá na sociálnej sieti Instagram nedávno odhalila, čo sa deje v zákulisí pred prehliadkou. Pri pohľade na jej obviazané prsty na nohách zostali mnohí prekvapení. My sme sa teda spýtali, prečo potrebovala takúto prvú pomoc.

„Celú moju kariéru som trpela na to, že modelky majú neustále menšie alebo väčšie topánky. Na chvíľu je to v poriadku, ale pokiaľ máte 6 až 8 hodín trvajúce fotenie a ste v topánkach, ktoré sú o číslo menšie. tie nohy naozaj trpia. V Mexiku sa to stávalo neustále, keď sme fotili nové kolekcie. Dávali nám topánky vo veľkosti 37 a teda moja je napríklad 39. Takže po niekoľkohodinových foteniach v topánkach, ktoré sú o dve čísla menšie, som si myslela, že si asi nechám amputovať prsty,” vysvetlila pre Topky.sk krásna brunetka, ktorá dodala, že tento problém riešila takmer 20 rokov.

(Zdroj: Instagram S.Š.)

Až vďaka svojej kolegyni Majke nedávno prišla na trik, ktorý nohám aspoň trošku uľaví. „Treba si obviazať každý jeden prst hodvábnym leukoplastom. Skúsila som to na nedávnej prehliadke v Bratislave a musím povedať, že to naozaj fungovalo. Takže, dievčatá, pokiaľ máte problém s topánkami, v ktorých sa cítite nepohodlne, skúste si každý jeden prst osve obviazať hodvábnym leukoplastom,” odkázala ženám Soňa, ktorá je z tohto tipu nadšená, keďže konečne našla možnosť, ako svojim boľavým nôžkam pri práci uľaviť od bolesti.

Soňa Štefková (Zdroj: Ján Zemiar)