Dušan Cinkota v slzách: Obavy sa naplnili... Po smrti otca prišiel aj o milovanú mamu!

(Zdroj: Marco Procházka)

BRATISLAVA - Písal sa rok 2018, keď herec Dušan Cinkota (53) prežíval jedno z najhorších období vo svojom živote. V tom čase prišiel o svojho otca Dušana († 67), ktorý dlhšie obdobie bojoval so zdravotnými problémami, no zápas o život sa mu vyhrať nepodarilo. A aktuálne herec opäť trúchli. Do neba odišla aj jeho milovaná mama Zdenka (†78)