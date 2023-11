Manželka známeho markizáka: Obrovská ZMENA krátko pred pôrodom... TOTO chcela stihnúť!

Manželka markizáka sa odhodlala k veľkej zmene! (Zdroj: Instagram T.J.)

Tomáša Juríčeka môžete poznať z markizáceho Telerána. Moderátorovi sa nedarí len v pracovnej sfére, ale aj v tej súkromnej. Doma ho totižto každý deň čaká šťastná rodinka – manželka Anežka a dcérka Samara. A čochvíľa sa jeho família rozrastie o ďalšieho člena. Pochválili sa tým ešte na začiatku júla.

Aktuálne je Anežka v 9. mesiaci tehotenstva a rozhodla sa pre veľkú zmenu! „Do tretice všetko dobré. Veľmi som chcela darovať vlasy ešte pred pôrodom, takže tých 50 centimetrov to tentokrát nebolo, ale stále dosť na darovanie (štandardne väčšinou treba okolo 40 centimetrov),” zverila sa.

Ostrihať sa nechala pre dobrú vec. „Ak by ste niekto uvažovali nad darovaním, je veľa organizácií, ktoré z vlasov vyrábajú parochne pre onkopacientov. Ja to darujem zakaždým niekomu inému. Najmä pre ženy je tá časť, kedy vlasy vypadnú, psychicky náročná. Ak toto aspoň máličko pomôže, stojí to za to. Všetkým onkopacientom želám hlavne veľa zdravia,” dodala.

A Anežke to s novým účesom neskutočne pristane! „Wau, takéto krátke vlasy vám veľmi pristanú a čin je to nádherný,” odkázala jej istá žena v komentároch pod fotografiou. Veď povedzte sami.

