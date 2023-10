Posledná rozlúčka s herečkou Evou Rysovou (†91): Dojímavé slová syna... Prišla aj Alžbetka z Perinbaby!

(Zdroj: Ján Zemiar/Tv Markíza)

Herečka Eva Rysová roky bojovala so zdravotnými problémami. Po nešťastnom páde v roku 2016, kedy prekonala krvácanie do mozgu, ju trápilo točenie hlavy, problémy s dýchaním a srdcovým tepom. Krátko pred smrťou jej bol diagnostikovaný zápal pľúc, kvôli ktorému dokonca skončila v nemocnici. No hoci sa jej polepšilo a bola prevezená do zariadenia pre seniorov, vo štvrtok zomrela.

(Zdroj: Ján Zemiar)

Dnes o 10:15 sa v bratislavskom krematóriu konala posledná rozlúčka, kde sa s legendou lúčili jej priatelia a blízki. Chýbať nemohol ani jej syn Michal, ktorý priletel až z Kanady. A práve on sa prihovoril smútiacim. „Vraví sa že smrť človeka nebolí toho, kto zomrel, ale tých, ktorí zostávajú. Ďakujem vám zo srdca, že ste si našli čas prísť sa podeliť o bolesť, ktorú cítim. Tým, že sa o túto bolesť delíme, stáva sa menšou a menšou, tým pádom aj ľahšie znesiteľnou,“ poďakoval prítomným syn Rysovej.

Ivan Letko a František Kovár (Zdroj: Ján Zemiar)

Práve ona tvrdila, že bolesť, o ktorú sa človek podelí s blízkymi, sa stáva menšou a radosť zase väčšou. Preto herečkin syn všetkých poprosil, aby si v hlave uchovali krásne spomienky na ňu a aby radosť šírili ďalej. Pretože práve to je to, čo by vraj Rysová chcela – aby boli všetci šťastní.

Posledné zbohom milovanej kolegyni prišli dať aj jej hereckí kolegovia. Za všetkých spomeňme Janu Oľhovú, Františka Kovára, Ivana Letka, Alfréda a Ľudmilu Swanovcov či Petru Vančíkovú - Kolevskú, ktorú verejnosť pozná ako Alžbetku z Perinbaby.

Petra Kolevská (Zdroj: Ján Zemiar)