Všetky oči na nej: Cibulková prišla na rozlúčku s Patejdlom (†68)... Outfit ako členka kráľovskej rodiny!

Do Baziliky Nanebovzatia Panny Márie dorazili známe tváre ako z českého, tak aj slovenského šoubiznisu. Medzi nimi aj bývalá tenisová štvorka Dominika Cibulková. Tá je okrem svojich športových výkonov známa aj ako módna ikona. No a hoci je dokonalý outfit to posledné, na čo človek myslí, keď je súčasťou udalosti ako rozlúčka so zosnulým, bývalá športovkyňa nezostala svojej povesti nič dlžná.

Svoje posledné zbohom dala legendárnemu Vašovi Patejdlovi v outfite, v ktorom by bez problémov zapadla do kráľovskej rodiny. Ak si spomeniete na to, čo mali na sebe šľachtičné na pohrebe princa Philipa či kráľovnej Alžbety II., Dominika by sa medzi nimi vôbec nestratila. Mala na sebe čierne šaty, ktoré jej siahali do polovice lýtok, ruky jej zakrývali trištvrťové rukávy a celkový vzhľad doplnila luxusnou kabelkou a klobúčikom s fascinátorom.

Známe tváre prichádzajú na pohreb Vaša Patejdla (Zdroj: Maarty)

Niet sa prečo čo čudovať, že medzi smútočnými hosťami bola mimoriadne výrazná a každý okamžite vedel, že "práve prichádza Cibulková". Pozrite, ako sa nahodila!

