FINÁLE FARMY: Súperi NEMALI šancu... TOTO je víťaz!

BRATISLAVA - Sobotný večer na Markíze patril momentu, na ktorý čakali všetci fanúšikovia šou Farma. Počas priameho televízneho prenosu sa rozhodlo, kto z trojice finalistov sa stane šampiónom 14. série a domov si odnesie rozprávkovú výhru. No a takto to vyzeralo...

Počas siedmich disciplín o titul víťaza zabojovali Muffy, Fifo a Michal. Úvod priameho prenosu patril tanečnému vystúpeniu a medajlóniku troch najlepších farmárov. A potom prišla na rad prvá disciplína, počas ktorej mali farmári za úlohu podojiť kravu. Akurát že nie skutočnú, ale nafukovaciu a nedojilo sa mlieko, ale voda. Z obrieho vemena dostala do vedierka najviac tekutiny Muffy, ktorá si tak na konto pripísala dva body, Fifo ako druhý v poradí získal jeden a Michal žiadny.

Druhá disciplína sa podobala skladaniu lega. Súťažiaci museli do valca vkladať drevené útvary a potom do nich napúšťali a následne z nich vypúšťali vodu. No a bolo zrejmé, že počas skladania bolo potrebné zapojiť logiku. Dva body si odniesol Michal, jeden Filip a bez bodu skončila Muffy. Priebežný stav bol teda nerozhodne 2:2:2.

Treťou súťažou bolo "poskladaj kravu", teda drevená skladačka puzzle. Ako prvý skončil Fifo, po ňom sa do vedenia dostala Muffi, no a na chvoste bol Michal, ktorý to ale napokon otočil a podarilo sa mu svoju súperku predbehnúť. Aj počas štvrtej disciplíny museli súťažiaci zapájať rozum - konkrétnejšie pamät a taktiež logiku. A potom aj svoju šikovnosť. No a zrejme nikoho neprekvapí, že najúspešnejším bol opäť Filip, za ním Michal a bez bodu skončila znova Muffy.

Ďalšou disciplínou bola prekážková dráha. Počas prvej časti museli súťažiaci chytať padajúce polienka. Následne museli preskákať cez pneumatiky a polienka zastrčiť do nachystaného stojanu. Poradie skončilo rovnako ako predtým. A tak mal Filip razom 8 bodov, Michal 5 a Muffy stále 2. Po súbojoch prišlo k výsledkom hlasovania.

Diváci poslali dokopy 36 308 hlasov. 1967 hlasov dostala Muffy, Michal 7404 hlasov a Filip 26 937 hlasov. Filip sa teda mohol tešiť z ďalšieho víťazstva a troch bodov navyše.

Filip teda viedol s už 11 bodmi a pomaly sa z neho stal absolútny favorit, pred Michalom viedol o šesť bodov. Na záver prišiel vedomostný kvíz, kde mohli súťažiaci za každú správnu odpoveď získať jeden bod. A tak sa absolútnym víťazom stal... FILIP!

Gratulujeme!

