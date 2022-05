Víťazka markizáckej šou bojuje s RAKOVINOU: Na túto FOTO potrebovala kopec ODVAHY!

OSTRAVA - Na topkách sme vás už informovali, že krásnej opernej speváčke Patrícii Janečkovej (23) lekári diagnostikovali rakovinu. Umelkyňa sa do pamäti mnohých vryla triumfom v markizáckej šou Talentmánia. A nielen jej priaznivci veria, že vyhrá aj nad zákernou chorobou. Jedno víťazstvo si v tomto boji už môže smelo pripísať na svoje konto. Nabrala totiž odvahu, aby sa svetu ukázala taká, aká je.

„Aj keď som si vždy myslela, že mladosť rovná sa zdravie, nie je to tak,” aj takýmito slovami komentovala Patrícia Janečková správy o tom, že má rakovinu prsníka. Talentovaná a krásna speváčka sa prostredníctvom Instagramu delí so svojimi priaznivcami o informácie, ako jej boj so zákerným ochorením prebieha.

Nedávno mnohých potešila tým, že výsledky z kontrolného vyšetrenia sú dobré. Patrícia nemala problém zverejniť ani fotku z nemocničného lôžka. Ako ale najnovšie priznala, na publikovanie záberu bez parochne, či šatky na hlave zbierala odvahu niekoľko mesiacov.

A ten deň nastal. „Je to tu. Už som si zvykla a myslím si, že nie je dôvod obávať sa akýchkoľvek negatívnych ohlasov. Toto som ja‚” pripísala k fotke Janečková, ktorú priatelia a fanúšikovia zahrnuli krásnymi slovami plnými podpory.

„Tvoja krása nespočíva vo vlasoch. Ale v tom, kým si. Si na tejto fotke nádherná! A neviem sa dočkať, kedy budeš opäť spievať,” znie jeden z nich. „Vyzeráš nádherne. Máš krásny hlas a si veľmi statočná a silná žena,” pridala sa ďalšia fanúšička.