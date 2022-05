Magálová sa za to nehanbí: Pneumatika na bruchu!

Herečka Kamila Magálová je spojená nielen s divadlom a filmami, ale tiež s varením. Napriek tomu sa nezdá, že by sa na nej dobroty, ktoré vyvára, nejako negatívne podpísali.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Peter Frolo

Aj od redaktorky portálu superbabky.sk dostala kompliment na svoju postavu, ktorú jej niektoré rovesníčky môžu aj závidieť. Herečka však bez hanby priznala, že aj ona má chybičky krásy. „Pozrite sa, už aj ja mám na bruchu pneumatiku, hoci sa snažím jesť zdravo. Ale je pravda, že do fitka nechodím, nemám to rada. Skôr len tie prechádzky so psom,” uviedla umelkyňa.

Ako dodala, podľa nej v tomto veku už nejaké kilo navyše nevadí. „Určite je lepšie mať plnšie tvary a hladšiu tvár, ako byť vychudnutý a vráskavý. Podstatné je, aby sme sa dobre cítili,” povedala. Ona sama sa snaží dobre vyzerať aj doma. V súkromí nosí síce tepláky, ale aj tie musia byť elegantné.