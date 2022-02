Hviezda Snowboarďákov BOJKOTUJE olympiádu: Pred TÝMTO nedokáže zatvoriť oči!

Známy český herec Jiří Mádl sa do povedomia slovenských divákov dostal pred dlhými 18 rokmi, keď po boku Vojta Kotka zahviezdil vo komédii Snowboarďáci. Dodnes je nielen aktívnym hercom, ale aj váženým režisérom, ktorý má veľkú základňu skalných fanúšikov. No a tých aktuálne informoval o svojom razantnom postoji k Zimným olympijským hrám v Pekingu.

Tie, hoci je veľkým fanúšikom športu, odmieta sledovať. Ako vysvetlil, má na to vážne dôvody. „Olympiáda v Číne je historický lapsus modernej spoločnosti,“ prekvapil Mádl. OH vraj bude bojkotovať, no absolútne chápe športovcov, ktorí tam idú a bude im priať veľa úspechov. „Je to vrchol ich športového úsilia. Ale nebudem sa pozerať ani na jeden prenos. Vynechám aj môj milovaný hokej,“ pokračoval Jirka.

„Pretože nemôžem preniesť cez srdce, že krajina, ktorá hybridne útočí na kohokoľvek, má koncentračné tábory pre vyhladzovanie suverénneho etnika, nerešpektuje ľudské práva a podobne, hosťuje niečo tak vznešené, ako je tento sviatok športu,“ vysvetlil Mádl. Zároveň však zdôraznil, že nikoho k tomu nevyzýva, ale on sám bude olympiádu úplne bojkotovať.