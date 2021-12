Otec mu totálne ZNIČIL VIANOCE: Slovenský spevák pod stromčekom našiel... To musel byť poriadny cirkus!

Keď sme sa Dávida pýtali na Vianoce, na ktoré nezabudne, úprimne nás zaskočil. Pred rokmi totiž zažil jedny z tých najhorších a postaral sa o to jeho vlastný ocino. „Môj najhorší vianočný darček vnímam s odstupom času zároveň aj ako najveselší. Vtedy to nebolo veľmi vtipné, no dnes už sa na tom dobre bavíme,” začal jemne spevák, ktorý na nás vzápätí vypálil naozaj nezabudnuteľnú historku.

„Mal som asi dvanásť rokov, keď môj otec tak usilovne s kamarátmi oslavoval už od obeda Štedrý večer, že keď prišiel konečne domov, skončil nevládny pod vianočným stromčekom. Zmohlo ho to, pretože on alkohol takmer nepije,” prezradil pre Topky.sk Dávid, ktorý vtipne dodal, že pod stromčekom si vlastne medzi darčekmi našiel aj ocina.

Dávid Key si pod stromčekom našiel skutočne nečakaný darček...

Ten bol veselý aj namiesto samotných Vianoc a chýbala mu už len mašľa, no v tom momente im to také vtipné nebolo. Najmä Dávidovej mamine. „Mama vtedy doma spravila cirkus, ale dnes sa tomu už smejeme a každý rok si to pripomenieme,” uzavrel túto tému, no zaspomínal si aj na bežný detský smútok, keď Ježiško "nestíha" a darček prinesie dodatočne.

Zdroj: Facebook D.K.

„Ešte ako malý chlapec som očakával pod stromčekom svoj prvý počítač. Namiesto neho som tam našiel žltú obálku s odkazom, že Ježiško to nestihol a vyberiem si ho sám po Vianociach. Bolo mi vtedy strašne do plaču. Chcel som sa s ním už hrať,” zaspomínal si šikovný muzikant na svoje detské časy.

Doteraz si však pamätá aj ten najkrajší darček. Už odmalička sa chcel venovať hudbe a prvú skúsenosť mu dopriala rovno na Vianoce jeho mama, ktorá ho tak prvýkrát doslova postavila za profi mikrofón. „Zaplatila u Tomiho Popoviča nahrávanie môjho úplne prvého singla Romantik. Splnila mi tým celoživotný sen,” prezradil nám Dávid, ktorý vraj na tento moment nezabudne do konca svojho života.

