Slovenská misska ukázala mamu: Fíha, veď tá tiež patrí do súťaže krásy!

BRATISLAVA - Mnohé známe tváre sa včera pochválili fotografiami so svojimi milovanými mamami. Spravila tak aj 1. vicemiss Universe SR 2016 Karolína Miková. Ibaže na prvý pohľad by nikto nehádal, že na zverejnenej snímke naozaj pózuje s mamou.

Karolína Miková sa dostala do povedomia vďaka súťaži Miss Universe SR 2016. Finálový večer vtedy ukončila na pozícii druhej najkrajšej Slovenky. A evidentne to nebola náhoda...

Keď Karolína včera zverejnila záber s mamou pri príležitosti Dňa matiek, bolo hneď jasné, že krásu majú v rodine. Ale bez prečítania popisu, ktorý jasne hovorí o tom, že ide o fotografiu s maminou, by na to mnohí zrejme ani neprišli. Veď vyzerá ako jej sestra alebo kamarátka. A určite by na súťaži krásy tiež zabodovala!