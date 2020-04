Zúfalstvo Diany Hágerovej: Kvôli karanténe ju musel ostrihať Juraško... FOTO Takto to dopadlo!

BRATISLAVA - Domáca karanténa, ktorú väčšina z nás musí aktuálne absolvovať kvôli stále sa šíriacemu koronavírusu, priviedla mnohých do situácie, ktorú si doteraz nevedeli predstaviť. Všetci sa musíme zariadiť podľa dostupných možností, no a svoje by o tom vedela povedať aj moderátorka Diana Hágerová.

Moderátorka a príležitostná modelka zatúžila po kratšom účese. Keďže je však situácia taká, aká je a o otvorených kaderníctvach a salónoch krásy sa nám zatiaľ môže len snívať, Diana o pomoc poprosila otca svojej dcérky. Ten neváhal, vzal do rúk nožničky a paráda sa mohla začať.

Človek by si povedal, že toto vôbec nemohlo skončiť dobre, no premena blondínky dopadla na výbornú. A to aj napriek tomu, že Roman vraj vlasy strihal vôbec prvýkrát. „Dnes som prvýkrát v živote niekoho ostrihal, neverím, že Di do toho išla,” tešil sa Juraško, ktorý zdieľal fotku Diany na svojom Instagrame.

Diana Hágerová sa nechala ostrihať od svojho partnera Romana Juraška. Zdroj: Foto: Instagram

Potom zasa skrátila účes Diana Romanovi Zdroj: Foto: Instagram

Onedlho nato si potom dvojica úlohy vymenila a zákrok na Romanovej hlave vykonala moderátorka. Zostrih totiž už súrne potreboval aj on. „Vymenili sme si úlohy. Romanko držal bez pohnutia, aby som mu náhodou uško netrafila,” vyjadrila sa Diana, keď sa fotkou svojich kaderníckych zručností pochválila aj ona a dodala, že Juraško už bol zo svojich vlasov naozaj zúfalý.