Najprv kritika a potom... Bývalá miss získala lukratívny flek v televízii!

BRATISLAVA – Najprv sa objavila vo finálovej dvanástke Miss Slovensko 2016 a potom si to namierila rovno do Fashion TV. Erika Bugárová je už nejaký ten piatok stabilnou súčasťou televízie, ktorú vedie ostrieľaná Gabika Drobová. Práve od nej si najprv vypočula kritiku, no napokon získala lukratívny flek!

Byť moderátorkou Fashion TV je snom mnohých dievčat, ktoré jednoducho milujú módu a všetko s ňou spojené. Riaditeľka televízie Gabriela Drobová dáva možnosť mladým babám stať sa súčasťou jej pracovnej rodiny a túto šancu využila v roku 2017 aj Erika Bugárová, ktorá sa prihlásila do šou Face of Fashion TV.

Erika Bugárová sa dostala do Fashion TV cez šou Face of Fashion TV. Zdroj: Ján Zemiar,

Práve tam Erika dostala za úlohu počas 15 minút sa učesať, za ďalších 15 minút si urobiť mejkap a potom mala krátkych 7 minút na to, aby si vybrala oblečenie podľa stanoveného dresscodu. Ten znel casual chic, pričom v outfite mala odmoderovať autosalón. Sympatická blondínka je však milovníčkou elegancie a tú pretavila aj do svojho výsledného looku.

Napokon ju hodnotili riaditeľka televízie, Fero Mikloško, Soňa Skoncová a Patrik Suši Veselý – odborníci na slovo vzatí. Práve návrhárovi sa Bugárová pozdávala. „Pre mňa bola favoritka posledná Kateřina a Slovenka Erika,“ vyjadril sa Mikloško. Zato od Drobovej si vypočula kritiku. Aj napriek tomu, že sa jej outfit Eriky páčil, mala výhrady.

„Na mňa, tým, že to bolo casual dresscode, je to príliš. Veľmi sa mi to páči, pekne si to zladila, ale casual by som si ja predstavovala ako dresscode asi inak, ako je toto,“ povedala riaditeľka televízie a za pravdu jej dala aj Soňa Skoncová. „Nemôžem tomuto outfitu nič vytknúť. Trošku si sa nedržala dresscodu,“ pridala sa modelka.

Napriek tomu, že sa Erika nedržala toho, čo bolo zadané, postúpila ďalej a fanúšikom a priaznivcom Fashion TV, ktorí rozhodovali o víťazke, sa páčila natoľko, že dnes je už ostrieľanou moderátorkou.