Ticho vie hrozne revať: Jozef Vajda otvorene o rozpakoch z filmu Sviňa

BRATISLAVA - V utorok večer sa v hlavnom meste konala veľkolepá premiéra dlhoočakávaného filmu Sviňa. Okrem mnohých známych osobností tam, samozrejme, nemohli chýbať ani tvorcovia a hlavní protagonisti, medzi nimi aj herec Jozef Vajda (64). Ten v snímke stvárnil kontroverzného podnikateľa, ktorý mal pod palcom niekoľkých politikov, no a zrejme netreba vysvetľovať, na koho sa až príliš nápadne podobal. Po premietaní filmu zostali diváci v obrovských rozpakoch. Silná téma nimi otriasla natoľko, že sa istú chvíľu dokonca zdráhali tlieskať. Aký má na to celé názor ikona našej hereckej scény? To sa dozviete v našom rozhovore.

Film Sviňa vyvolal obrovské emócie. Aké sú vaše pocity z jeho premiéry, keďže ste ho videli prvýkrát v celku?

Úprimne vám poviem, ja som nečakal, že sa ma to tak dotkne. Lebo ja som sa nejako odosobnil od toho, že tam hrám. Bál som sa toho, že sa budem sledovať, čo som tam robil. Ale dostal som sa do deja ako divák a sledoval som to, akoby som sedel na tom sedadle ako pozvaný hosť a díval sa na film, ktorý niekto urobiť. A môžem vám povedať, že ma dosť vtiahol. Nedá sa povedať, že som si ho užil, lebo to naozaj nie, ale zasiahol ma a dotkol sa ma.

Ako ste vnímali reakciu divákov? Hoci chceli tlieskať, boli natoľko v rozpakoch, že sprvu ani nevedeli, či to bude vhodné, keďže ide o tému, ktorá sa dotkla našich bežných životov...

Je to veľmi citlivá záležitosť a ja osobne si neskutočne vážim citlivého diváka. Ja to poznám aj z divadla. Keď sú takéto situácie, že má ísť niečo do ticha, tak to musí ísť do ticha. Ono je to naozaj až, by som povedal, nemiestne do niečoho takéhoto začať burácajúco tlieskať. Mne sa to ticho páčilo. To ticho bolo takým veľmi silným ukončením toho celého filmu. Jeden múdry režisér, profesor Budský povedal, že ticho vie hrozne revať. A to je pravda.

Predpokladáme, že sa vás dotkol už samotný scenár. Vedeli ste, o čo ide, nebolo vám pri niektorých scénach vyslovene ťažko?

Mne už bolo ťažko, keď som čítal knižku. A knižku som čítal ešte pred scenárom, bez toho, že by som vedel, že budem robiť niečo podobné. A keď som bol zhruba v polovici knihy, tak mi zazvonil telefón od Biermanna, že by išli do tohto, to bolo ako telepatia. Nevedel som si to vtedy predstaviť, lebo tá kniha je veľmi obšírna, mapuje tú situáciu 30 rokov a my sme vybrali len jednu tému z tohto, ale myslím si, že veľmi silnú a podstatnú, ktorá ma možno z tej knihy úplne najviac zasiahla. A preto som veľmi rád, že to takto umne Mariana s pánom Biermannom urobili. Lebo je to asi tá najsilnejšia téma, ktorá sa diváka najviac dotkne. Tá trpká príchuť určite áno. Lebo na to ste herec, aby ste tieto veci pomenovali. Aby ste ich ukázali, lebo keď budeme stále ticho, tak oni tu budú tancovať.

