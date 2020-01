BRATISLAVA - Gitarista David Kollar sa dostal do širšieho povedomia pred dvoma rokmi účinkovaním na platni Stevena Wilsona. Odvtedy sa jeho portfólio skúseností rozrástlo o hranie s ďalšími hudobníkmi. Aj ich zásluhou vzbĺkli v rodákovi z Prešova nové tvorivé impulzy, pretavené do filmovo-ambientnej podoby na novej platni Sculpting in Time.